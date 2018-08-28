فورد رانجر رابتور تنطلق في أوروبا بمحرك ديزل أكثر قوة

عندما كشفت فورد في بداية الشهر عن خطط لكشف نسخة أداء، ظهرت توقعات بإنها ستكون النسخة الأوروبية من رانجر رابتور وهو ما يحدث بالفعل لأن الشركة كشفت عن النسخة الأوروبية من السيارة بالفعل في ألمانيا بمظهر قوي يتوافق مع تحديثات محركات الديزل الجديدة.
وتأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بقوة 210 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر بفضل اعتماده على اثنين من الشواحن التوربينية كما تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات مشترك مع فورد F-150 رابتور.
وتم تدعيم قدرات السيارة بعدد 6 وضعيات قيادة بفضل نظام Terrain Management ، وتشمل الوضعيات نورمال وسبورت والعشب حصيثلج أو طينرملصخور ووضعية باجا ويمكن التنقل بين هذه الوضعيات عبر مفتاح على عجلة القيادة. والسبب في تقديم السيارة في نسختها الأوروبية في حدث Gamescom لأنها ستظهر في لعبة فورزا هوريزون 4 بداية من 2 أكتوبر.
ويتوقع بدء مبيعات السيارة في أوروبا في منتصف عام 2019 ويتوقع بيع السيارة في أمريكا ولكن دون امكانية تحديد موعد لبدء مبيعاتها هناك وستعتمد السيارة على محرك ايكوبوست بنزين سعة 2.3 لتر بجانب محرك ديزل آخر.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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