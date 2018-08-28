فورد رانجر رابتور تنطلق في أوروبا بمحرك ديزل أكثر قوة

عندما كشفت فورد في بداية الشهر عن خطط لكشف نسخة أداء، ظهرت توقعات بإنها ستكون النسخة الأوروبية من رانجر رابتور وهو ما يحدث بالفعل لأن الشركة كشفت عن النسخة الأوروبية من السيارة بالفعل في ألمانيا بمظهر قوي يتوافق مع تحديثات محركات الديزل الجديدة.

وتأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بقوة 210 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر بفضل اعتماده على اثنين من الشواحن التوربينية كما تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات مشترك مع فورد F-150 رابتور.

وتم تدعيم قدرات السيارة بعدد 6 وضعيات قيادة بفضل نظام Terrain Management ، وتشمل الوضعيات نورمال وسبورت والعشب حصيثلج أو طينرملصخور ووضعية باجا ويمكن التنقل بين هذه الوضعيات عبر مفتاح على عجلة القيادة. والسبب في تقديم السيارة في نسختها الأوروبية في حدث Gamescom لأنها ستظهر في لعبة فورزا هوريزون 4 بداية من 2 أكتوبر.

ويتوقع بدء مبيعات السيارة في أوروبا في منتصف عام 2019 ويتوقع بيع السيارة في أمريكا ولكن دون امكانية تحديد موعد لبدء مبيعاتها هناك وستعتمد السيارة على محرك ايكوبوست بنزين سعة 2.3 لتر بجانب محرك ديزل آخر.