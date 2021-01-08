استئناف الحركة الجوية بين الإمارات وقطر بدءا من غد السبت

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، عن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين دولة الإمارات وقطر، اعتبارا من غد السبت. وقالت الهيئة في بيان إنها ستستأنف الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة بين الدولتين بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات. ويأتي ذلك في إطار "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد "إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.