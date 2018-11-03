منعت السلطات الإيطالية، السياح في مدينة فينيسيا من الوصول إلى ساحة سانت مارك الرئيسية، بسبب هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، على معظم مناطق البلاد.

وأكّدت السلطات، أن "المياه العالية"، وصلت إلى ارتفاع 156 سنتمترًا، بعد ظهر الاثنين، بحيث لم تكف المنصات الخشبية التي تضعها السلطات في الممرات الرئيسية في المدينة لضمان عبور السياح بأمان.

وحملت العائلات الأطفال على أكتافها للمرور في الشوارع المحيطة، بينما ارتدى بعض السياح الجزم العالية، فيما فضل آخرون السير في المياه حفاة.

وارتفعت المياه فوق مستوى 150 سنتمترًا، 5 مرات في تاريخ البلاد، وبلغ ارتفاع المياه في فينيسيا "البندقية" 194 سنتمترًا، في عام 1966، عندما اجتاحت الفيضانات البلاد مدمرة مركز المدينة.