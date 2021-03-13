ارتفاع حركة المسافرين عبر المطارات الأمريكية لأعلى مستوى منذ عام

أعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية فحص 1.375 مليون مسافر بمطارات البلاد يوم الجمعة في أعلى حصيلة منذ 15 مارس 2020، بما يؤشر على انتعاش السفر بعد تراجع حاد إثر جائحة كورونا.وتسبب مرض كوفيد-19 في إلحاق ضرر بالغ بالطلب على السفر الجوي حيث انخفض بنسبة 60 في المئة في 2020.ولكن مع تزايد عدد الأمريكيين الذين يتم تطعيمهم بدأ الطلب والحجوزات سلفا في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة.ومع ذلك كانت الأعداد المسجلة يوم الجمعة منخفضة بنسبة 38 في المئة عن مستويات ما قبل كوفيد-19.