فلسطين تسجل 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1784 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1484 حالة تعافٍ، و27 حالة وفاة، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات ، لافتة النظر إلى وجود 170 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 48 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.