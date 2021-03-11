فلسطين تسجل 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 حالة وفاة، و1291 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1642 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة ا