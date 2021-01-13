نفت "طيران الإمارات" صحة تقارير إعلامية متداولة مؤخرا حول تجميد الشركة نشاط قائد طائرة تونسي يدعى منعم صاحب الطابع، بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.وقالت الشركة، في تغردة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لم توظف طيران الإمارات طيارا يحمل هذا الاسم. كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة".

وسبق أن نشرت صحيفة "الشارع المغاربي" تقريرا قالت فيه إن "منعم صاحب الطابع، وهو قائد طائرة تونسي يعمل بشركة طيران الإمارات، تم تجميد نشاطه بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب".

وأضافت الصحيفة أن صاحب الطابع كتب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" أمس الثلاثاء: "تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الامارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة الى تل أبيب.. الله فقط من يرعاني …لست نادما".