حريق يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن مطار جون كينيدى فى نيويورك

أدى انقطاع التيار الكهربائى فى مطار جون كينيدى فى مدينة نيويورك الأمريكية، إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتحويل مسار طائرات أخرى.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، توقفت الرحلات الجوية الدولية فى مبنى الركاب رقم 1 في مطار جون كنيدى عندما تسبب حريق في انقطاع التيار الكهربائي. وطلب من المسافرين السفر إلى مطارات بديلة أو تأجيل سفرهم.

وقالت هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي في بيان إن عطلا في اللوحة الكهربائية أدى إلى "حريق صغير دون أن يمتد في إلى المطار، وتم إخماده على الفور"، مبينة أن انقطاع التيار الكهربائي أثر على قدرة المطار على قبول استقبال الرحلات الجوية.