أفضل الوجهات المثالية عند قضاء شهر العسل في سويسرا

"سويسرا" هي موطن العديد من المدن الجميلة التي تمنحك الفرصة لقضاء أسعد الأوقات التي لا تنسى في أحضان الطبيعة، فإن كنت تخطط للاستمتاع بعطلة رومانسية رائعة في هذه الوجهة الساحرة ما بين البحيرات الجميلة والمشاهد الجبلية الملهمة، فإن هذا البلد الممتع الذي يعج بالأماكن الرومانسية سيلبي جميع متطلباتك، وفي التقرير التالي ستتعرف معنا على أفضل الوجهات وأجملها التي يمكن أن تفكر فيها عند قضاء شهر العسل في سويسرا .

سانت موريتز

سوف يحقق هذا المكان جميع رغباتكما في الاستمتاع بعطلة خيالية في منتجع فاخر يتمتع بإطلالات خلابة، ليس هذا فحسب، لكنه يضم أيضًا بعض أفضل متاجر المصممين والمطاعم الرائعة في المدينة. لذا، فأنتما على موعد مع السعادة في تلك الوجهة الجميلة.

يقع منتجع التزلج الشهير هذا في قلب واحدة من أكثر المناطق الخلابة في سويسرا، حيث يتميز بإطلالات رائعة وأماكن إقامة فاخرة من فئة خمس نجوم بالإضافة إلى العديد من أفضل مراكز التسوق والمطاعم في سويسرا، ويمثل بالفعل وجهة سياحية رائعة على مدار العام وليس في فصل الشتاء فحسب، حيث يقدم للجميع الكثير من الفرص الترفيهية في أي وقت من العام، بما في ذلك التزلج أو ركوب عربة تجرها الخيول أو الاستمتاع بالمناظر الجبلية في جولة عبر قطار “بيرنينا إكسبريس” الشهير.

زيرمات

على الرغم من أن مدينة زيرمات لا تقدم لزائريها الشواطئ الرملية الشهيرة، لكنها ما زالت واحدة من أكثر الوجهات الرائعة والأكثر جمالا عند قضاء شهر العسل في سويسرا ، حيث تتمتع تلك القرية الخالية من السيارات، التي تقع في ظل قمة ماترهورن الشهيرة، بأماكن رائعة وفريدة للإقامة، فضلاً عن بعض المطاعم الفاخرة لتناول الطعام والاستمتاع بوقتكما على مدار اليوم.

إذا كنت ترغب في قضاء شهر عسل مليء بالإثارة، ستجد في زيرمات أنشطة أخرى مثل التزلج والتنزه والعديد من التجارب المثيرة للاهتمام.

إنترلاكن

تقع إنترلاكن بين بحيرتين جميلتين (بحيرة ثون وبحيرة بيرنز وتحيط بها جبال يونغفرا) وتعتبر بقعة مثالية للاستمتاع بأفضل ما تقدمه سويسرا من المشي لمسافات طويلة في الجبال أو أخذ قارب إلى البحيرتين أو الاستمتاع فقط بالهواء الجبلي المنعش.

ولعل أكثر الأشياء الرومانسية التي يمكنكما القيام بها في هذه الوجهة الساحرة، الاستمتاع برياضات المغامرة مثل التزلج والتزحلق على الجليد والطيران المظلي، مع الاستمتاع بروعة جبال الألب في أحد أجمل السكة الحديدية في العالم.

تيسان

فكر في البحيرات المكسوة بأشجار النخيل والجبال والرياضات المائية. إذا أعجبك الأمر، فمنطقة تيسان هي المكان الذي يجب أن تذهب إليه عند قضاء شهر العسل في سويسرا ، فسواء قمت بزيارة قلاع بيلينزونا أو المنتزهات الواقعة على الواجهة البحرية في لوغانو ، فإن هذه المنطقة تتمتع بأروع المناطق المحيطة لإسعادك.

فضلا عن ذلك فإن قضاء شهر العسل في تيسينو، يمنحكما الشعور بلمسة إيطالية مع مزيج من المغامرات السويسرية، ولا عجب في ذلك فتيسينو هي عاصمة لوغانو ، المقاطعة التي تقع على الحدود السويسرية الإيطالية، وتمتاز بأجواء متوسطية رائعة يمكنك أن تلمسها في جميع أنحاء المدينة. هناك أيضا فرص رائعة للاستمتاع بالثقافة والتاريخ في هذه الوجهة الجذابة، بما في ذلك اكتشاف القلاع، والمعالم الرائعة، ذلك فضلا عن زيارة الأماكن ذات الطبيعة الخلابة التي ترسم لوحات فنية لا تقارن.

شتاين آم راين

اصطحب من تحب إلى شتاين آم راين، وهي قرية سويسرية تقليدية من المؤكد أنها ستسحر أعينكما، فبداية من المركز التاريخي للمدينة الصغيرة والذي يضم مجموعة من المنازل شبه الخشبية التي تعود إلى القرون الوسطى والتي تم طلاءها بألوان زاهية ومزينة بواجهات متقنة، ومع نمط الحياة البطيئة هنا، بالفعل ستجد هنا الكثير من سبل الاستمتاع.

كما يمكنكما خلال الزيارة القيام برحلة إلى جزيرة Werd Island ، وهي منطقة شهيرة للحمامات الشمسية للسكان المحليين والسياح على حد سواء.

مونترو

مونترو هي مدينة منتجع رائعة، تمتاز بوتيرة الحياة اللطيفة والهادئة، حتى أن أحد أفضل التجارب والأنشطة السياحية التي يمكنكما الاستمتاع بها هنا، تتمثل في السير على طول كورنيش بحيرة جنيف من وسط المدينة إلى قلعة شيلون الساحرة ، وهي أجمل قلعة في سويسرا بأكملها تقع على جزيرة صغيرة على البحيرة.

كما يمكنكما عند الزيارة السير لمسافات طويلة في الريف والتجول ما بين المناظر الطبيعية الخلابة في الهواء الطلق، مع التقاط مجموعة من أجمل الصور الفوتغرافية لذكريات لا تنسى ما بين التلال الحادة والبحيرات الرائعة.



وتعد مونترو أحد أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في سويسرا لقضاء شهر العسل ، فهذا هو المكان الأفضل إذا كنت تبحث عن الرومانسية وسط الطبيعة الخلابة.

لوسيرن

لوسيرن هي بوابتك إلى وسط سويسرا، حيث روعة الهندسة المعمارية الملونة في العصور الوسطى والنافورات الرائعة التي تعد من بين العديد من مناطق الجذب الساحرة هنا، وهكذا ، لا شك في أنها واحدة من أفضل أماكن شهر العسل في سويسرا .

ولعل أفضل الأشياء التي يمكنكما الاستمتاع بها هناك، القيام برحلة رومانسية وقضاء وقت الفراغ عبر بحيرة لوسيرن، وزيارة جبل ريجي، مع الاستمتاع بمناظر رائعة من قمة جبل Jungfrau الجليدي.

زيوريخ – المدينة النابضة بالحياة ثقافيا

تجعل الممرات الخلابة، والمتنزهات ذات المناظر الخلابة على الواجهة البحرية، والجبال المغطاة بالثلوج في الخلفية من زيوريخ واحدة من أفضل الأماكن لقضاء شهر العسل في سويسرا ، فحتى في أوقات المطر، تبدو هذه المدينة جميلة لدرجة أنه لا يوجد عذر لكما لعدم زيارتها.

جنيف – مدينة السلام

على الرغم من كونها ثاني أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في البلا ، فهي من بين أشهر وجهات شهر العسل في سويسرا التي يحبها الزائرين، فإلى جانب ما تشتهر به من مناظر بانورامية رائعة ، فإن هذه المدينة لديها الكثير لرؤيته والقيام به، حتى أنكنا لن تشعران ابدا بالممل في تلك الوجهة السياحية الساحرة.

جريندلفالد

تتمتع جميع أماكن شهر العسل في سويسرا بسحر خاص بها، إلا أن قرية جريندلفالد تتمتع بالكثير من الخصوصية بفضل ما تتمتع به من سحر خاص يمكنك ان تلمسه في أي مكان في هذه القرية الرائعة، التي تعد أيضا المكان والوجهة المثالية إذا كنتما ترغبان في الهروب من الحشود السياحية المزدحمة التي تتكدس في المدن الكبرى، وقضاء عطلة رومانسية بعيدا عن الضوضاء والصخب وروتين الحياة.