نوع جديد من السياحة في روسيا يكتسب شعبية كبيرة ويجمع بين الأعمال والترفيه
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نوع جديد من السياحة في روسيا يكتسب شعبية كبيرة ويجمع بين الأعمال والترفيه

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العرب اليوم - نوع جديد من السياحة في روسيا يكتسب شعبية كبيرة ويجمع بين الأعمال والترفيه

نوع جديد من السياحة في روسيا
موسكو - العرب اليوم

أكدت وسائل إعلام محلية، أن هناك نوع جديد من السياحة في روسيا بدأ يكتسب شعبية، ويجمع بين سفر الأعمال والترفيه، ويسمى "bleisure"، والمصطلح مشتق من كلمتين باللغة الانجليزية business (الأعمال) و leisure (الترفيه)، فحين يسافر موظف في رحلة عمل يمكنه أن يمدد إقامته للترفيه والاستراحة.

ويربط الخبراء الاهتمام بهذا النوع من السياحة بالجيل الذي ولد بعد عام 1981 والذي يحب الجمع بين العمل و الاسترخاء والمحاولة الدائمة للتعرف على أماكن جديدة، في الوقت نفسه، يتم أحيانًا استخدام مثل هذا البرنامج في تنسيق العطلات من قبل الشركات الأجنبية العاملة في روسيا لتحفيز الموظفين والسماح لهم بالحفاظ على التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية، وغالبًا ما يستخدم الموظفون في قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة النوع الجديد من السياحة، بالإضافة إلى موظفي شركات الأدوية والشركات التي تبيع مجموعة واسعة من السلع والعاملين في صناعة السيارات.

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نوع جديد من السياحة في روسيا يكتسب شعبية كبيرة ويجمع بين الأعمال والترفيه نوع جديد من السياحة في روسيا يكتسب شعبية كبيرة ويجمع بين الأعمال والترفيه



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