المغرب يوقف السفر مع 4 دول جديدة

قررت السلطات المغربية وقف الرحلات الجوية مع ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن السلطات المغربية، أعلنت تعليق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر لحين إشعار آخر.

وذكر بيان صادر عن السلطات المغربية إن قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر تم بعد إشعار السلطات الجزائرية مسبقا بهذا القرار.