خضوع مطار الخرطوم لاجراءات دولية لأمن الطيران يؤدي لازدحام مروري في العاصمة السودانية

أعلنت سلطات مطار الخرطوم الدولي خضوع المطار لاجراءات التدقيق الدولي لأمن الطيران بواسطة المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) والذي يطبق على كل الدول الاعضاء في المنظمة. وتتم إجراءات التدقيق بناءاً على التطبيق الفعال للتشريعات الدولية والبرنامج الوطني لأمن الطيران في الفترة من 5 الى 15 مارس الحالي للتأكد من تطبيق المعايير الدولية لامن الطيران بغرض التحسين المستمر. وكانت تلك الإجراءات قد تسببت في ازدحام مروري غير مسبوق بشارع أفريقيا الذي يربط شمال العاصمة السودانية بجنوبها.