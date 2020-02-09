طائرة ركاب بريطانية تسجل أسرع رحلة جوية عبر الأطلسي

سجلت الخطوط الجوية البريطانية أسرع رحلة لها عبر الأطلسي على الإطلاق بعد أن حلقت طائرة تابعة لها من نيويورك إلى لندن في أربع ساعات و 56 دقيقة فقط.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، حلقت طائرة من طراز بوينج 747 عبر المحيط الأطلسي بسرعة كسرت حاجز الـ 800 ميل في الساعة في ظل اندلاع رياح العاصفة سيارا التي بلغت قوتها 200 ميل في الساعة قبل الهبوط في مطار هيثرو في الساعة 4.48 صباح اليوم.

يعتقد أن طائرة الركاب التابعة للخطوط البريطانية الجوية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لطائرات الركاب دون سرعة الصوت حيث أن وقتها تجاوز السجل الحالي لطائرة بوينج 787-9 دريملاينر النرويجية التي عبرت الاطلسى في خمس ساعات و 13 دقيقة.

كانت الطائرة أسرع من طائرة فيرجن أتلانتيك إيرباص A350 ، التي هبطت بعد لحظات بعد إقلاعها أيضًا في نيويورك ، وقبل ثلاث دقائق من طائرة الخطوط الجوية فيرجن التي وصلت إلى هيثرو في الساعة 5.12 صباحًا.