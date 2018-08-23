الخطوط الجوية البريطانية تعلن وقف رحلاتها إلى إيران

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" أنها "ستوقف رحلاتها من لندن إلى طهران ابتداء من الشهر المقبل لأنها ليس لها جدوى تجارية".
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فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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