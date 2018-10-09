أمطار غزيرة على مركز الهجمية بمحافظة أملج

هطلت اليوم , أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز الهجمية التابع لمحافظة أملج ، شملت الهجمية وحجج والبويطن ، سالت على إثرها الشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .