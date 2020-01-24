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ارتفاع عدد قتلى "زلزال تركيا".. والجرحى نحو 300

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العرب اليوم - ارتفاع عدد قتلى "زلزال تركيا".. والجرحى نحو 300

زلزال في تركيا
أنقرة - العرب اليوم

أعلنت سلطة إدارة الطوارئ التركية، مساء الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مناطق شرقي البلاد وبلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر، إلى 14 شخصا وإصابة 270 آخرين.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 أشخاص وفق معلومات أولية من جراء الزلزال.

وأشارت الهيئة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ.

من جانبه، قال والي ألازيغ، تشاتين أوقطاي قلدريم، إن 225 مصابا من جراء الزلزال وصلوا إلى المستشفيات بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما أعلن والي ملطية، أيدين باروش، عن جرح 45 شخصا آخرين.

ووقع الزلزال عند الساعة 8:55 بالتوقيت المحلي (17:55 توقيت غرينيتش) قرب بلدة سيفريجي في محافظة إلازيغ (معمورة العزيز) شرقي تركيا، بحسب رئاسة وكالة إدارة الطوارئ والكوارث.
ووصف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الزلزال بأنه "هزة أرضية خطيرة" ألحقت أضرارا بالمباني.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية في سيفريجي، لكنه أوضح أن الزلزال ربما تسبب في خسائر بشرية في مناطق ريفية على مشارف المدينة.

 وأضاف الوزير التركي أن القوات مستعدة لتقديم يد العون إذا ما طلب منها هذا. وقال مركز قنديلي لرصد الزلازل في إسطنبول إن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجات.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الزلزال تسبب في إثارة حالة من الذعر في صفوف المواطنين الذين فروا خارج منازلهم سعيا إلى السلامة.

وتقع تركيا على خط الزلزال، ففي عام 1999 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر إيزميت في غرب تركيا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص من بينهم نحو ألف في إسطنبول.

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ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا والجرحى نحو 300 ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا والجرحى نحو 300



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