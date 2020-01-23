زلزال قوي يضرب مدينة أداك في ألاسكا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، غرب مدينة أداك في ألاسكا، وفقا لهيئة المسج الجيولوجي الأمريكي، وقد تم تسجيل الزلزال في الساعة 5:53؛ ووقع مركز الزلزال على بعد 22 كم شرق بركان تاناجا، وهو جزء من نظام جزر ألوتيان.

ووقع الزلزال بعمق 10 كيلومترات ولم ترد أي معلومات عن حجم الخسائر التي وقعت. كما لم يتم التهديد بتسونامي، وأشار المسح الجيولوجي إلى "المستوى الأخضر" لتهديد الزلزال، مما يشير إلى انخفاض احتمالية وقوع إصابات وأضرار اقتصادية.