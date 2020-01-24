زلزال قوي يضرب 4 دول وإصابات في تركيا

ضرب زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مساء اليوم، شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي غضون ذلك، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنه لا توجد حاليا أنباء عن سقوط قتلى جراء الزلزال، مشيرا إلى أن الزلزال أدى حتى هذه اللحظة إلى إصابة شخصين.

وأضاف المركز، أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.