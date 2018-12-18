إعصار فيثاي يضرب شرق الهند

تعرضت أجزاء كبيرة من ولاية أوديشا شرق الهند اليوم، ل أمطار غزيرة ورياح قوية بعدما وصل إعصار فيثاي ساحل الولاية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الهندية أنه لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية، ولكن إمدادات الكهرباء توقفت في بعض المناطق, مبينة توقع هطول أمطار غزيرة في جنوب وشرق الولاية حتى غد الأربعاء مع تراجع قوة الإعصار تدريجيا.