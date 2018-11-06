أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إعصار "مايكل" الذي ضرب ولاية ألاباما الشهر الماضي تسبب بكارثة كبيرة، متعهدًا بصرف مساعدات فيدرالية لإنعاش المناطق الحكومية والمحلية المتضررة.

وأوضح بيان صادر من البيت الأبيض أن التمويل الفيدرالي مخصص للأعمال الطارئة وإصلاح المرافق المتضررة من الإعصار