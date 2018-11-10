ظهور القرش الحوتى «بهلول» بمرسى علم

ظهر القرش الحوتي المُلقب بـ« بهلول»، اليوم السبت، بسواحل البحر الأحمر، للمرة الأولى خلال عام 2018 بمرسى علم .

وأكد الدكتور محمود حنفي المستشار البيئي لجمعية المحافظة على البيئة هيبكا وأستاذ علوم البحار أن القرش الحوتي مسالم، ويتردد بشكل دائم على شواطئ البحر الأحمر وأن الحياة البحرية والمائية مطمئنة لتواجد مثل هذه الحيوانات صديقة للإنسان والمهددة بالانقراض.

وأضاف حنفي، أن القرش الحوت مسالم ويُلقب من الصيادين بـ«بهلول» إنه لا يهاجم وإنما يفتح فمه لأخذ كميات كبيرة من المياه لتنقية الغذاء، ويتغذى على الهائمات البحرية، مشيرًا إلى أن القرش ينمو إلى أن يبلغ 50 قدما طولاً، ووزنه 15 طنا، ويعتبر أكبر سمكة في العالم، ويلقب هذا القرش بالعملاق اللطيف.

وكشف المستشار البيئي لجمعية المحافظة على البيئة، أن القرش الحوتي من الأنواع المدرجة بالقائمة الحمراء المعدة بواسطة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة واتفاقيته المرتبطة بالأنواع المهددة بالانقراض والموقع عليها من قبل جمهورية مصر العربية كأحد الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد