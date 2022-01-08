زلزال قوته 5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، بابوا غينيا الجديدة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، السبت. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة قولها إن مركز الزلزال يبعد 128 كيلومترا عن مدينة كوكوبو، عاصمة مقاطعة شرق نيو بريتين. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.