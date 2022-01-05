زلزال يضرب شمال شرق المغرب

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء بالمغرب عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، بإقليم الدريوش وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة 10:11 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة تم تسجيلها على عمق 26 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.483 درجة شمالا، وخط الطول 3.610 درجة غربا.