إعصار راي في الفلبين يودي بحياة 405 ويصيب 1147 شخصاً

أعلنت وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين، الجمعة، تجاوز عدد ضحايا الإعصار راي 400 ضحية، بسبب الغرق، وتساقط الأشجار، والانهيارات الأرضية. وذكر رئيس الوكالة الوطنية للكوارث ريكاردو جالاد، في مؤتمر صحافي، أن عدد الوفيات المسجل وصل إلى 405، لافتاً إلى إصابة 1147 شخصاً. وأضاف جالاد أن أضراراً لحقت بأكثر من 530 ألف منزل، ودُمر ثلثها بالكامل، في حين تشير التقديرات إلى أن خسائر البنية التحتية، والزراعة، تعادل نحو 23.4 مليار بيزو (459 مليون دولار). والإعصار راي هو الإعصار الخامس عشر، والأكثر حصاداً للأرواح الذي يضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هذا العام.