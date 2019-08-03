بعيدا عن البحار وأمواج مدها الزلزالية "التسونامي"، تعرض عشرات الصينيين داخل حوض سباحة لإصابات، حسبما أظهر مقطع فيديو.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنيغ بوست" الصينية الناطقة بالإنجليزية، أن 44 شخصا أصيبوا بكسور وخدوش من جراء موجة "تسونامي" اصطناعية كانت أكبر من المتوقع بسبب "خلل ميكانيكي"، أثناء استجمامهم بحوض سباحة في شمال شرقي الصين.

ووقع الحادث في منتزه مائي بمدينة لونغ جينغ القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية.

وغادر معظم المصابين من المستشفى، لكن لا يزال 5 أشخاص يخضعون للعلاج من جراء كسور في أضلاعهم.

وأظهر الفيديو الذي نشر على موقع "ويبو" الصيني، حوض سباحة مليء بالمصطافين، قبل أن تظهر موجة عالية شبية بموجات تسونامي.

وأظهر التحقيق الأولي أن الأمر يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنتزه، الأمر الذي أدى إلى تعطل أجهزة التحكم في الموجات الاصطناعية، التي تكون عادة محدودة الارتفاع.