زلزال قوي يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي

دعت السلطات الإندونيسية بعض سكان جزيرة جاوا التوجه إلى مواقع مرتفعة، تحسبا لوقوع تسونامي، إثر زلزال قوي ضرب المنطقة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالا بقوة 7 درجات، وقع قبالة جزيرة سومطرة بإندونيسيا الجمعة.

وأصدرت الوكالة الإندونيسية لعلوم طبيعة الأرض، تحذيرا من احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية، بعد الزلزال الذي قالت الهيئة الأميركية إنه كان على عمق 59 كيلومترا، وعلى بعد حوالي 227 كيلومترا عن مدينة تيلوك بيتونغ بالجزيرة.

ولم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وكان أرخبيل الملوك في شرق إندونيسيا، قد تعرض قبل أسابيع لزلزال عنيف بلغت قوته 7.3 درجات، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وألحق أضرارا بأكثر من ألف منزل.

وتقع إندونيسيا، التي تتألف من 17 ألف جزيرة، في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي قوي.

وفي العام الماضي، أوقع زلزال بقوة 7.5 درجات أعقبه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويسي، أكثر من 2200 قتيل، وفقدان الآلاف.