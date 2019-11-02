احترار الأحمر وزيادة الرطوبة وفيضانات قادمة على شبه جزيرة العرب

نقل موقع "سبق" السعودي عن محلل الطقس والخبير عبد الرحمن بن رجاء، قوله إن شبه جزيرة العرب تشهد تغيرات نتيجة تطرف احترار البحار المحيطة كبحر العرب، والهندي، والأحمر، وزيادة الرطوبة.

وقال ابن رجاء إن أمطار وبرد حفر الباطن الغزيرة التي حدثت قبل أيام، تعد "تاريخية" نتيجة زيادة نسبة الرطوبة الجوية المدارية في جميع طبقات الجو.

وتوقع الخبير السعودي "تشكل حالة مطرية قوية على القطاع الغربي وحائل والمدينة وتبوك، وأجزاء من المنطقة الشمالية تمتد إلى غرب وشمال المنطقة الوسطى في الفترة بين 8 و15 نوفمبر الحالي"، نتيجة تشكل كتلة مدارية رطبة برياح جنوبية شرقية بجميع طبقات الجو محملة بالرطوبة، حيث تكونت منظومة جوية مثالية بسبب تشكل حالتين مداريتين في بحر العرب، وامتداد ذراع سيبيري بارد.

وأوضح أن "التغيرات الجوية حدثت فعلا نتيجة تطرف احترار البحار المحيطة كبحر العرب، والبحر الهندي، والبحر الأحمر، وزيادة نسب الرطوبة الجوية، كما نلاحظ الآن في مطلع نوفمبر أننا سنشهد حالتين مداريتين في بحر العرب في وقت واحد، لذلك لا يستبعد زيادة تطرف الحالات في السنوات القليلة القادمة".

وصرح بأن حجم الفيضانات في السنوات المقبلة سيزداد بسبب الرطوبة والتغيرات الجوية سيما في البحر الأحمر.