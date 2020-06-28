زلزال بقوة 55 ريختر يشعر به سكان القاهرة والجيزة
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زلزال بقوة 5.5 ريختر يشعر به سكان القاهرة والجيزة

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.5 ريختر يشعر به سكان القاهرة والجيزة

مقياس ريختر
القاهرة ـ العرب اليوم

 سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية هزة ارضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر موقعها 218 كم جنوب شرق ازمير. وأكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد ، أنه جارى تحليل البيان، مع ورود بعض البيانات التى تفيد شعور بعض المواطنين فى القاهرة  والجيزة بها. وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

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زلزال بقوة 55 ريختر يشعر به سكان القاهرة والجيزة زلزال بقوة 55 ريختر يشعر به سكان القاهرة والجيزة



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