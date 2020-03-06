هزة ارضية تضرب مدينة مونتريال الكندية فجر اليوم

شعر سكان مونتريال فجر اليوم بهزة ارضية ايقظت عددا منهم في حدود الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي (الثامنة-غرينتش) .

وأكد مركز رصد الزلازل قبل قليل حصول ان مركز الهزة ١ كلم من مونتريال حاضرة إقليم كيبك، وبلغت قوته ٢,٧ على سلم ريشتر.

ولم تسجل أية إصابات بحسب مركز الطوارئ بالمدينة التي شهدت إحدى ضواحيها هزة مماثلة فجر ١٣ يناير الفارط بقوة ٤،٠ على مقياس ريشتر.