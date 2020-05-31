زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالى العراقية

ضرب زلزال بلغت قوته 3 ر5 درجات حسب مقياس ريختر اليوم أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي, شمال شرقي بغداد .

وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان، أن الزلزال الذي سجلته المراصد الزلزالية التابعة للوزارة، لم يسجل وقوع

خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات إلا أن مواطني المنطقة شعروا به .