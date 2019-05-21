6 ملايين شخص يواجهون خطر الأعاصير في ولايتي تكساس وأوكلاهوما
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6 ملايين شخص يواجهون خطر الأعاصير في ولايتي تكساس وأوكلاهوما

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العرب اليوم - 6 ملايين شخص يواجهون خطر الأعاصير في ولايتي تكساس وأوكلاهوما

الأعاصير في ولايتي تكساس وأوكلاهوما
واشنطن ـ العرب اليوم

أكد مسؤولون أن أعاصير وصلت يوم الاثنين إلى ولايتي تكساس وأوكلاهوما الأميركيتين حيث يواجه نحو 6 ملايين شخص خطر الأعاصير والبرد وغيرهما من الأحوال الجوية القاسية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية من أن خطر الأعاصير في المنطقة بلغ أعلى مستوى يشهدونه منذ سنوات.

وتمتد المنطقة الأكثر تعرضا لخطر الأعاصير على مساحة 644 كيلومترا بين ستيلووتر في أوكلاهوما وسنايدر فيتكساس.

وقال خبير الأرصاد الجوية بوب أورافيك من المركز الاتحادي للتنبؤ بحالة الطقس إن المنطقة قد تشهد كذلك أحوالا جوية قاسية تشمل العواصف الرعدية والسيول.

وأشار غاريد جاير كبير خبراء الأرصاد في المركز الاتحادي للتنبؤ بالعواصف إلى وصول نحو 12 إعصارا مساء أمس الاثنين منها إعصار في جنوب غرب أوكلاهوما قرب بلدة مانجوم وآخر في جنوب غرب تكساس.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الأعاصير تسببت في أي إصابات.

وقال باتريك مارش من مركز التنبؤ بالعواصف إن آخر مرة تعرضت فيها الولايات المتحدة لمثل هذا المستوى من نشاط الأعاصير كانت في عام 2012.

ونصح الناس في المنطقة بأن يكون لديها خطة للبحث عن ملجأ مع اقتراب العاصفة.

وقال مارش إن ولايتي كانساس وأركنسو القريبتين قد تتعرضان للأعاصير أيضا لكن أوكلاهما وتكساس هما الأكثر عرضة للخطر.

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6 ملايين شخص يواجهون خطر الأعاصير في ولايتي تكساس وأوكلاهوما 6 ملايين شخص يواجهون خطر الأعاصير في ولايتي تكساس وأوكلاهوما



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6 ملايين شخص يواجهون خطر الأعاصير في ولايتي تكساس وأوكلاهوما 6 ملايين شخص يواجهون خطر الأعاصير في ولايتي تكساس وأوكلاهوما



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