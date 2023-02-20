تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 41156 حالة وفاة
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تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 41156 حالة وفاة

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العرب اليوم - تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 41156 حالة وفاة

الزلزال
أنقرة ـ العرب اليوم

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، في السادس من الشهر الجاري إلى 41156 حالة وفاة، وفقا لما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
 
وقالت الإدارة، في بيان اليوم الاثنين، إن "عدد وفيات الزلزال في تركيا ارتفع إلى 41 ألفا و156".
 
من جهته، أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم لكل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، قائلا قبيل انطلاق اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "السويد تحشد جهودها لدعم تركيا وسوريا عبر التنسيق لمؤتمر دولي لجمع التبرعات في 16 مارس المقبل في بروكسل".

 

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تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 41156 حالة وفاة تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 41156 حالة وفاة



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