زلزال قرب مدينة رشيد يشعر به سكان القاهرة

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الشبكة القومية للزلازل رصدت وسجلت زلزال بقوة 4.4 ريختر وهو زلزال متوسط الشدة، في تمام الساعة 4:20 بتوقيت القاهرة.

وأوضح بدوي ، أن الهزة كانت على بعد 230 كيلو شمال حلوان وشمال رشيد بـ92 كيلو، و130 كيلو من الإسكندرية، لافتًا إلى أن الهزة الأرضية شعر بها بعض سكان القاهرة.

وأكد رئيس قسم الزلازل، أن الزلزال سيكون له توابع بسيطة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن محطات الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي هزات لرصدها فورًا.