زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي الصين
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زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي الصين

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زلزال يضرب الصين
بكين - العرب اليوم

زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي الصين

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زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي الصين زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي الصين



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زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي الصين زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي الصين



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أطلت مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام في إحدى حفلات الزفاف، بفستان من تصميمها، مطبعًا بنقشة السلاسل والأحبال المستوحاة من موضة التسعينيات. فستان فيكتوريا بيكهام مزين بتصميم مستقيم وطول ميدي، مزجت فيه اللون الأبيض مع سلاسل فضية متداخلة. اللافت في إطلالة بيكهام أنّ هذا الفستان كانت قد ظهرت به من قبل دوقة ساسكس ميغان ميركل، لكنّ فيكتوريا نجحت في تنسيقه بأسلوبها الخاص. قفي حين نسقته ميغان ميركل مع معطف بيج مائل إلى الأبيض، وانتعلت حذاء الـ pump مصمّمًا من الشمواه باللون الأخضر الداكن، اختارت فيكتوريا بيكهام أن تُبرز التصميم الخاص بها، من خلال تنسيقه فقط مع وشاح صغير لف رقب تها، كذلك، أضافت لمسة ساطعة بانتعال حذاء باللون الزهري القوي. خلال حقبة التسعينيات اشتهرت الأزياء المزينة بنقوش الأوشحة، حيث ازدهرت الرسوم المعدنية م...المزيد

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