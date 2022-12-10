زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة أنتوفاجاستا في تشيلي

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر منطقة أنتوفاجاستا في تشيلي اليوم السبت.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع الزلزال على عمق 174 كيلومترا تحت سطح الأرض.