أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت شدته 4.8 درجة على مقياس "ريختر" ضرب اليوم الأربعاء، محافظة "هتاي" الواقعة جنوبي البلاد، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

ونقل تلفزيون "إيه نيوز" التركي عن الهيئة: إن الزلزال ضرب مدينة "أنطاكية" بالمحافظة، ووقع مركزه على عمق 11.06 كيلومتر.

يأتي هذا الزلزال في الوقت الذي تتعافى فيه تركيا من آثار الزلازل المدمرة التي ضربت المناطق الجنوبية في 6 فبراير الماضي؛ وأسفرت عن مصرع 45 ألفا و89 شخصا على الأقل.