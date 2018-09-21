حذرت الدنمارك مواطنيها من عاصفة قوية من المتوقع أن تضرب شمال البلاد اليوم .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الدنماركية "دي.إم.آي" أن العاصفة "كنود" المصحوبة برياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة وستسبب أمواجًا عالية في مضيق سكاجيراك بين النرويج والسويد وشمال جوتلاند في الدنمارك, داعية السكان للبقاء داخل منازلهم، قدر الامكان لتفادي تضررهم .

وألغت شركتا "كلور لاين" و"فجورد لاين" القائمتان على تشغيل العبارات العديد من رحلات عبارات الركاب بين موانئ النرويج والدنمارك، بينما ألغت شركة "ستينا لاين" العديد من رحلات العبارات بين السويد والدنمارك.