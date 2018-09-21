حذرت الدنمارك مواطنيها من عاصفة قوية من المتوقع أن تضرب شمال البلاد اليوم .
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الدنماركية "دي.إم.آي" أن العاصفة "كنود" المصحوبة برياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة وستسبب أمواجًا عالية في مضيق سكاجيراك بين النرويج والسويد وشمال جوتلاند في الدنمارك, داعية السكان للبقاء داخل منازلهم، قدر الامكان لتفادي تضررهم .
وألغت شركتا "كلور لاين" و"فجورد لاين" القائمتان على تشغيل العبارات العديد من رحلات عبارات الركاب بين موانئ النرويج والدنمارك، بينما ألغت شركة "ستينا لاين" العديد من رحلات العبارات بين السويد والدنمارك.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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