أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزالين اللذين ضربا ولاية "هاتاي" أول أمس الإثنين إلى 562 شخصا، بالإضافة إلى 6 قتلى.

وأضافت الهيئة - حسبما ذكر تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل أكثر من 7200 تابع زلزالي منذ 6 فبراير الجاري حيث سجل عدد قليل منها أكثر من 5 درجات على مقياس ريختر.

وكان الزلزال الأول الذي ضرب محافظة "هاتاي" بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر وأعقبه بثلاث دقائق زلزال آخر بقوة 5.8 درجة.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة مما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.