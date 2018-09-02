فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حظراً مؤقتاً على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من ماليزيا.
وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أن فرض الحظر جاء بناء على متابعة الوضع الصحي البيطري في دول العالم، ودراسة النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، التي تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة بماليزيا، وتحسباً من تسرب المرض إلى المملكة، وتحقيقاً للمصلحة العامة.
من جانبه بين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.
GMT 07:49 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرهزة ارضية تضرب خانقين في السومرية العراق
GMT 08:36 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسزلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط اليونان
GMT 21:45 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسباحثون يحذرون من غرق كاليفورنيا فى حال استمرار الجفاف الشديد
GMT 08:48 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسإجراءات جديدة من "الزراعة" لمكافحة المبيدات المغشوشة فى القاهرة
GMT 02:58 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسشبح تغير المناخ يخيم على بلاد المغرب العربي
ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
أرسل تعليقك