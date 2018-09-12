هزة أرضية تثير الذعر في مدينة أنطاليا التركية
GMT 11:58 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرزلزال قوته 5.3 درجة في غرب نيكاراجوا
GMT 11:58 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرفلورنس إعصار يهدد أميركا ويثير اهتمام رواد تويتر
GMT 08:57 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرالأرصاد السعودية تنبه من هطول أمطار على منطقة عسير
GMT 14:07 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر14 مصابا في زلزال الصين وتضرر 21 منزلًا
GMT 14:07 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرزلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب الفلبين
غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
أرسل تعليقك