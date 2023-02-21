أعلن إقليم "لا ريونيون" الفرنسي إنهاء حالة الطوارئ "البرتقالية"، بعد تحسن لظروف الجوية اعتبارا من الساعة 8 صباحا (حسب التوقيت المحلي لفرنسا) وذلك عقب مرور الإعصار المداري "فريدي" أمس الاثنين.