زلزال بقوة 7 درجات يضرب البيرو

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق البيرو اليوم.

وأوضح معهد المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال وقع عند الساعة 08,50 ت غ على بعد 27 كلم شمال شرق مدينة أزانغارو القريبة من الحدود مع بوليفيا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.