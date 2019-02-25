مقتل شخصين في زلزال ضرب جنوب غربي الصين

لقي شخصان حتفهما جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين بعد ظهر اليوم الاثنين بتوقيت بكين، بقوة 9ر4 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت السلطات المحلية، في بيان اليوم، أن الشخصين توفيا بعد سقوط حاجز شرفة عليهما، مشيرة إلى أن هذا هو ثالث زلزال تزيد قوته على أربع درجات يهز المنطقة خلال يومين.

وكان مركز شبكات الزلازل الصيني أعلن في وقت سابق أن مركز الزلزال يقع على عمق 5 كيلومترات من سطح الأرض في محافظة "رونغشيان" بمقاطعة "سيتشوان".