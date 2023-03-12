سوريا تسجل 24 هزة أرضية خلال 24 ساعة

سجل المركز الوطني للزلازل في سوريا 24 هزة ضعيفة اقل من 3.5 درجة على مقياس ريختر بمحطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى الثامنة صباح اليوم.

وحسب المركز السوري توزعت الهزات الأرضية كما يلي : هزة بقدر 2.5 شمال غرب اللاذقية بـ 25 كم و3 هزات شرق جنوب شرق اللاذقية وعلى مسافة 15 كم و16 كم و 13 كم وبقدور 2.7 و اثنتين بقدر 1.5.

وتم تسجيل هزة بقدر 1.7 غرب مدينة حمص بـ 33 كم و هزة شمال غرب حلب بـ 87 كم بقدر 1.5 و11 هزة في لواء اسكندرون و7 هزات في البر التركي.