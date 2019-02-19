زلزال بقوة 59 درجة يضرب إندونسيا
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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب إندونسيا

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب إندونسيا

زلزال بقوة 5.9 درجة
جاكارتا - أ ش أ

ضرب زلزال متوسط الشدة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، منطقة مالانج بجزيرة جاوا الشرقية صباح اليوم، بدون إصدار أي إنذار لحدوث التسونامي.

  وأشارت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية، عن هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إلى أن الزلزال وقع على بعد 159 كيلومتراً، جنوب شرقي منطقة مالانج. وفي سياق متصل، أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الماليزية، بحدوث هزة أرضية متوسطة، بلغت قوتها 5.5 على مقياس ريختر، جزيرة جاوا الجنوبية.  وأضاف البيان، أن الهزة الأرضية وقعت بعمق 10 كيلومترات، على بعد 209 كيلومترات، جنوب منطقة بليتار الإندونيسية. 

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زلزال بقوة 59 درجة يضرب إندونسيا زلزال بقوة 59 درجة يضرب إندونسيا



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زلزال بقوة 59 درجة يضرب إندونسيا زلزال بقوة 59 درجة يضرب إندونسيا



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