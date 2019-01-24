زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب كولومبيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم شمال كولومبيا، وكان مركز الزلزال على عمق 168 كيلومترا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو خسائر مادية.