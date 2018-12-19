أمطار غزيرة على منطقة عسير

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة البرك والمراكز التابعة لها، شملت المحافظة ومراكز عمق وذهبان، سال على إثرها أودية ذهبان وعمق ودبسا.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.