وقوع زلزال بقوة 5 درجات اليوم الثلاثاء في طاجيكستان

أفاد مركز رصد الزلازل بأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، في طاجيكستان.وقال المركز إن مركز الزلزال يقع على بعد 58 كيلومترا جنوب غربي التجمع السكني مورغاب الذي يقطنه 10,8 ألف شخص. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا.ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.