ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الإستوائية باينج بالفلبين إلى 121 قتيلا

أعلن المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الإستوائية "باينج" التي ضربت البلاد مؤخرا إلى 121 قتيلا.

وذكر المجلس الفلبيني - حسبما أوردت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه لا يزال هناك 36 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، مشيرا إلى إصابة 103 أشخاص آخرين جراء العاصفة القوية.. مضيفا أن أكثر من 1ر3 مليون شخص قد تضرروا جراء العاصفة من بينهم عشرات الآلاف فروا إلى مراكز الإجلاء المؤقتة، مشيرا إلى تضرر 11 ألفا و294 منزلا.