مصرع 25 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين

لقي 25 شخصاً مصرعهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الفلبين مؤخراً.

وأوضحت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث اليوم، أن أكثر من 390 ألف شخصاً في 29 إقليماً، تضرروا من سوء الأحوال الجوية.

وأضافت أن فرق الطوارئ لا تزال تبحث عن 26 شخصاً معظمهم من الصيادين لم يعرف حتى الآن مصيرهم.